Sivas'ta iftar sofralarının vazgeçilmezi: Etli Pide

Sivas'ta etli pide, Ramazan ayında da büyük rağbet görüyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide için vatandaşlar saatler öncesinde fırınlarda kuyruk oluşturuyor.

Sivas'ta etli pide, Ramazan ayında da büyük rağbet görüyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide için vatandaşlar saatler öncesinde fırınlarda kuyruk oluşturuyor.

Sivas denilince akla gelen yiyeceklerden Etli Pide, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. İftara saatler öncesinde başlayan hazırlıklarda vatandaşlar etli pidenin malzemelerini ya evde ya da kasapta hazırlattıktan sonra fırınların yolunu tutuyor. Vatandaşlar 230 derece olan fırınlarda pişen Etli Pide için saatlerce sıra bekliyor.

35 yıldır fırıncılık yapan Sırrı Sağır, her Ramazan'ın böyle yoğun ve keyifli geçtiğini belirterek, "İnsanlar buraya gelir pidelerini yaptırır, güveçlerini yaptırır, tepsilerini yaptırır. Sivas'ın etli pidesini diğer illerden ayıran en önemli özelliği yayla eti olması, etlerin yayladan gelmesidir. Net bir sayı veremem çünkü günde çok fazla etli pide yapıp satıyoruz. İnsanlar yaklaşık 2-3 saat önceden sıraya giriyorlar" diye konuştu.

Vatandaşlar ise en az haftada bir kere etli ekmek yaptırdıklarını bunun her sene yapıldığını ve gelenek haline geldiğini söyledi.

(Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz / İHA)