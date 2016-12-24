24.12.2016 15:19 Sivas'ta golsüz beraberlik

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. TFF 1. Lig'in 16. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerim'in yerden şutunu kaleci Emrullah çeldi.

35. dakikada Galip'in pasında topla buluşan Adem'in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı gitti.

37. dakikada Galip'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Oumari'nin kafasından seken topa arka direkte Burhan dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

45. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ergin'in plase vuruşu üstten dışarı çıktı.

49. dakikada Erkan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ergin'in şutunu kaleci Emrullah kornere gönderdi.

51. dakikada Ziya'nın ara pasında topla buluşan Kerim'in ortasında arka direkte Ergin'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

56. dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasına gelişine vuran Ergin, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

66. dakikada rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde sert müdahalede bulunan Kerim ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

70. dakikada Ergin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ziya'nın şutu yan ağlarda kaldı.



KÜNYE

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çiçek xx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, İbrahim Öztürk xx, Oumari xx, Boye xx, Ziya xx, Kerim xx, Galip xx, Adem xx, Erkan x, (Beykan dk. 60 x), Burhan xx, Ergin xx,

Yedekler: Tolgahan, Çağatay, Muhammed Furkan, Ahmet Cebe, Tunahan, İbrahim İşçi

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Adana Demirspor: Emrullah xx, Onur x, (Serkan dk. 75 x), Oğuzhan xx, Raspopovic xx, Servan x, (Mustafa dk. 72 x), Göksu xx, Sercan xx Waldison de Souza xx, Ozan İpek x (Mehmet dk. 59 x), Berkay xx Mickael Pote xx

Yedekler: Ahmet Can, Tufan, Grbic, Tevfik

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Kırmızı kart: Kerim (dk. 66) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Oumari, Ziya (Sivasspor), Onur, Raspopovic (Adana Demirspor)

(Uğur Yiğit/İHA)

