Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir hakim çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir hakim çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sivas 2. Asliye Ceza Hakimi N.K.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.