11.01.2017 12:18 Sivas'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 polis ve bir öğretmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 polis ve bir öğretmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 Ocak'ta gözaltına alınan öğretmen S.H. ile Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları İ.B, S.G, H.T.S. ve M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi.



Polis memurları M.U, H.T.S. ve S.G. ile öğretmen S.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis memuru İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

