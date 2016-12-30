30.12.2016 20:03 Sivas'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Sivas'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kamu çalışanından 4'ü tutuklandı. Sivas'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kamu çalışanından 4'ü tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürüten soruşturma kapsamında polis ekipleri, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 12 kamu çalışanını gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sırasında 4 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., Y.G., Ö.K. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden H.E., H.A., Z.Y. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

