09.01.2017 22:29 Sivas'ta engelli ve hamile kamu personeline kar izni

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın idari izin verildi. Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın idari izin verildi.



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kış koşullarının etkisini sürdürdüğü ifade edilerek, "İlimizde etkisini sürdüren kış koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

