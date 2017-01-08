08.01.2017 23:14 Sivas'ta 6 ilçede eğitime kar engeli

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Sivas Valiliği bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 gün süreyle tatil edilmesi kararını aldı. Yapılan değerlendirme sonucu, Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ilçeleri tamamen, Gürün, Kangal ve Ulaş ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim verilen okullar 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

