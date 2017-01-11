11.01.2017 12:23 Sivas'ta 331 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 331 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 331 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre merkezde 49, ilçelerden Zara'da 52, Divriği'de 50, Yıldızeli'nde 47, İmranlı'da 31, Kangal'da 30, Gürün'de 22, Hafik'te 19, Suşehri'nde 11, Ulaş'ta 8, Koyulhisar'da 5, Şarkışla'da 5, Doğanşar'da ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

