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Sivas'ta 250 Afgan kadın polis mezun oldu
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Sivas'ta 250 Afgan kadın polis mezun oldu

Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) 4 ay eğitim gören 250 Afgan kadın polise düzenlenen törenle mezun oldu.

Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) 4 ay eğitim gören 250 Afgan kadın polise düzenlenen törenle mezun oldu.

Afganistan ve Türkiye arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat gereğince Afgan polislere verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sivas PMYO'da mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, sinevizyon gösterisi sunuldu. Törende, PMYO'da eğitim gören Afgan öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ve Sivas yöresine ait "Sivas'ın yollarına" adlı türküyü ezbere okudu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk de dünyaya daha geniş ufuktan bakmanın ve çevredeki ülkelerle sosyal, kültürel ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmenin en önemli görevlerden biri olduğunu belirterek,"Geçmişte olduğu gibi bugün de dost ve kardeş ülkelere ayrım gözetmeksizin yardım elini uzatıyoruz. Afganistan ile çok eskilere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunmakta. Afganistan coğrafi olarak Türkiye'ye ne kadar uzaksa tarihi, siyasi, kültürel ve gönül bağı olarak da bir o kadar yakındır. Bu kardeşlik projesi neticesinde değerli Afganistan halkına Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle insan unsuruna katkı sağlamanın onurunu taşıyoruz. Mezun olan kadın polislerimiz sizler tarihi Türk Afgan dostluğunun timsali olacaksınız" diye konuştu.

Temel görevimiz, "Halkın huzur ve güven içerisinde, yaşamını sürdürmesini sağlamaktır"

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise halkın huzur ve güven içerisinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamanın polis teşkilatlarının en temel görevi olduğunu vurgulayarak,"Ülkemiz ve emniyet teşkilatımız ülkeler arası iş birliğinin gelişmesine büyük önem vermektedir. Dostluğunu ve kardeşliğini her zaman hissettiğimiz Afganistan'a desteğimiz her zaman sürecektir. İki ülkenin sınırlara meydan okuyan sevgi ve kardeşliğine katkımız olduysa bununla büyük gurur ve onur duyacağız. Yıllardır süre gelen tarihi Türk-Afgan kardeşliğine bir halka daha ekleyerek sağlamlaştırmak için sorumluluk aldığınızı asla unutmayın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Roqia Rezayi yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye girenlere diplomaları ve ödüllerinin verilmesinin ardından kadın polisler yemin etti. Tören sonunda kadın polisler mezun olmanın sevincini yaşadı.

Okulda düzenlenen diploma törenine, Afganistan İçişleri Bakanı Taj Mohammad Jahed, Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte bazı il protokol üyeleri katıldı.
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