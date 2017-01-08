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Sivas-Malatya karayolunda kar ve tipi etkili
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Sivas-Malatya karayolunda kar ve tipi etkili

Sivas-Malatya karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Sivas-Malatya karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kentin çevre illerle bağlantısı olan yollarda aksamalar yaşanıyor. Yağdonduran Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle büyük araçların geçişine izin verilmiyor. Zincirsiz araçlar da Kangal ilçe girişinde bekletiliyor. Sivas-Malatya yolu zaman zaman kar ve tipi nedeniyle oluşan sürgün sonrası ekipler tarafından ulaşıma kapatılıyor.

Etkili olan tipi nedeniyle Yıldızeli-Çırçır yolu, Divriği-Arapgir yolu, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolu, Sivas-Hafik-Doğanşar yolunda ulaşım sağlanamıyor. Abdalboğan Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle de araçların Malatya istikametine geçişine izin verilmiyor.

Cenazeye giden Vali Gül yolun açılmasını bekledi

Bu arada Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş'ın babasının cenaze törenine katılmak için Gürün ilçesine giden Sivas Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Turan Aksoy'un makam araçları, Böğrüdelik mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolun açılmasını bekledi. Gürün İlçe Özel İdare ekiplerinin yolu açmasının ardından Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Aksoy ilçeye ulaşarak cenaze törenine katıldı. Gürün ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri karayollarında da ulaşım sağlanamıyor.
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