Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma

Anma için toplanan grup sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

2 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin aileleri ile milletvekilleri, anma programı tertip komitesi üyelerinin, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne geçişine izin verildi.

Aileler ile CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, Bilim ve Kültür Merkezi'nin önüne karanfil bıraktı.

​'HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ'

Katliamda hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma programında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'nin 'utanç müzesi' olması için Sivas'ta olduklarını belirtti.

Olaylarda yaşamını yitirenler için adalet istediklerini aktaran Kaplan, "Berkin Elvan için Ali İsmail Korkmaz için Çorum için herkes için adalet istiyoruz" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir de "24 yıldır bıkmadan, usanmadan buraya adalet aramaya geliyoruz. Bu ülkeye barış, demokrasi, insan hakları, özgürlükler gelsin istiyoruz. Biz inadına Cumhuriyet'i, laikliği, demokrasiyi, halkların kardeşliğini savunacağız. İnadına, Kürtlerin barışa gitmesini sağlamak için çalışacağız. Alevilerin inanç özgürlüğü sağlanana kadar çalışacağız" diye konuştu.

​'MADIMAK UTANÇ MÜZESİ OLANA KADAR YÜRÜYECEĞİZ'

Hacı Bektaşi Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Tuncer Baş ise bin 400 yıldır yürüdüklerini dile getirerek, "Madımak utanç müzesi olana kadar, bizler eşit yurttaşlar olana kadar yeryüzünde adalet sağlanana kadar yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedeneler, Sivas'ta düzenlenen programla anıldı. Anma programına katılan vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat da olayda yaşamını kaybedenleri saygıyla andı.

Alevi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız da 24 yıldan beri Sivas'ın kara dumanının tüttüğünü, adaletin bir türlü tecelli etmediğini ileri sürerek "Onun için biz Aleviler Madımak'ta adalet istiyoruz. Biz Aleviler dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiç kimsenin yakılmasını, katledilmesini istemiyoruz" dedi.

BAYDEMİR: CANLARLA BİR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Madımak'ı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, şunları kaydetti:

"Bugün Sivas'ta bu ülkenin aydınlığından, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, insan haklarından, onurlu bir barıştan yana olanlar ne mutlu ki yek vücut oldular. Ve bu mücadele Madımak Oteli, 'utanç müzesi'ne dönüştürülünceye kadar emin olun ki devam edecek. Canlarla bir olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede demokrasi inşa oluncaya, eşitlik, hukukun üstünlüğü adalet tecelli edinceye ve bu ülkede aydınlık karanlığa hükmedinceye kadar bu mücadele bitmeyecek, bu mücadele devam edecek."

​TANRIKILU: İNSANLIK YANMAYA DEVAM EDİYOR, ONUN İÇİN 'ADALET' DİYORUZ

Eski Madımak Oteli'nin önüne karanfil bırakanlardan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "1993 yılında sadece Madımak Oteli ve insanlar yanmadı, Türkiye'nin kendisi ve insanlık yandı, yanmaya devam ediyor. Onun için adalet diyoruz, onun için adalet için yürüyoruz. Madımak'ta adalet sağlanmadan Türkiye'de adalet sağlanmaz diyoruz" dedi.