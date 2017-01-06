06.01.2017 11:16 SİT alanındaki tarihi Kilis evleri bir bir yıkılıyor

Kilis'te SİT alanı içerisinde bulunan tarihi Kilis evlerinin büyük bölümü, restorasyon yapılamadığı için ağır kış şartlarına dayanamayıp bir bir yıkılmaya başladı. Kilis'te SİT alanı içerisinde bulunan tarihi Kilis evlerinin büyük bölümü, restorasyon yapılamadığı için ağır kış şartlarına dayanamayıp bir bir yıkılmaya başladı.



Geçmişi yüz yıllara dayanan Kilis'te, tarihi evler adete kendi kaderine terk edildi. Vatandaşlar, SİT alanı içerisinde bulunun tarihi evlere herhangi bir düzenleme yapılmasına izin verilmediğini ifade ederek, "Sadece restorasyon yapılmasını izin veriliyor. Bu evlerde restorasyon dışında tadilat yapılması imkansız. Bir çok tarihi evin mirascılarının çok olması veya sahiplerinin il dışında yaşaması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumdadır. SİT alanı içerisinde bulunan evlerin birçoğunun yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu tarihi evler tehlike saçıyor. Tarihi evlerde her hangi bir tadilat veya yapılaşma yapmak imkansız, evlerde düzenleme yapılması veya tadilat yapılması için izin verilmesi gerekiyor. Fakat Anıtlar Yüksek Kurulundan izin verilmiyor. Yasal işlemleri uzun sürdüğü için kimse uğraşamıyor"diye konuştu.

