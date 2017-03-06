Sit alanında define ararken yakalandılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu sit alanında define aradığı iddia edilen 5 kişi jandarma baskınıyla yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu sit alanında define aradığı iddia edilen 5 kişi jandarma baskınıyla yakalandı.

Olay, Kermeyan Mahallesi Kale kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Bizans kalıntılarının bulunduğu sit alanında bir kaç kişinin kazı yaptığı jandarmaya bildirildi. Bölgeye giden Malkara Jandarma ekibi, kazma, kürek ve dedektörle izinsiz define kazısı yapan 5 şahsı gözaltına aldı. Kullanılan 2 delici hilti, 1 jeneratör ve 1 dedektöre el konuldu. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 5 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

(Hüseyin Tayyar / İHA)