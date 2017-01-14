Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın paniği!

İSTANBUL'dan son dakika yangın haberi geldi. Şişli Etfal Hastanesi doğum ünitesinde yangın çıktı.
İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. Yangının jeneratör odasında çıktığı belirtildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, duman tahliyesi yapılıyor.
Doğan Haber Ajansı, hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edildiğini, yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığını belirtti.