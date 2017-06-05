Şişli'deki motosikletli kapkaç böyle görüntülendi

Şişli Harbiye'de motosikletli ve kapüşonlu kapkaççıların, kaldırımda duran bir vatandaşın telefonunu kapkaç yaptığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli Harbiye'de motosikletli ve kapüşonlu kapkaççıların, kaldırımda duran bir vatandaşın telefonunu kapkaç yaptığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 22 Mayıs Pazartesi günü saat 01.40 sıralarında Şişli Harbiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı motosikletle dolaşan ve yüzlerini kapüşonla kapatan kapkaç çetesi, kaldırımda duran bir vatandaşı gözüne kestirdi. Motosikletle kaldırıma çıkarak bir süre gezinen çete, ardından hızla elinde telefonuyla oynayan vatandaşın yanına geldi. Biranda vatandaşın telefonunu gasp eden motosikletli şahıslar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşonlu oldukları görülen motosikletli 2 kapkaççı, kaldırıma çıkarak bir süre dolaşıyor. Bir süre caddede seyir eden çete ardından geri dönüyor. Kaldırımda telefon ile oynayan adama yaklaşan çete, bir anda elindeki telefonu çalarak hızla kayıplara karışıyor. Telefonu çalınan adam ise motosikletlinin peşinden koşuyor. Diğer bir görüntüde ise kapkaççıların motosikletle uzaklaştığı görülüyor.

Olayı ardından inceleme başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşkalini ve yerini belirledikleri çeteyi, Beyoğlu'nda düzenledikleri baskınla gözaltına aldı. Çete üyeleri çıkartıldığı mahkemece geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur /İHA)