Şişli'de panik anları: Büyük bir gürültüyle uyandılar

İstanbul Şişli'de bir sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, park halindeki bir motosiklet toprak altında kalırken büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

İstanbul Şişli'de bir sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, park halindeki bir motosiklet toprak altında kalırken büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi, Vişne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir gürültüyle yol üzerine çöktü. Çökme sonucu sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı. Yola dökülen toprağın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

(Murat Solak/İHA)