Şişli'de korkutan yangın: Çocuklar mahsur kaldı

İstanbul Şişli'de 9 katlı bir binanın 8'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

İstanbul Şişli'de 9 katlı bir binanın 8'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Yenidoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 9 katlı bir binanın 8'inci katında oturan Güven Yenmiş, eşi Bahtişen Yenmiş ve 2 çocuğu olduğu esnada elektrik kontağından yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar bir anda binanın tümünü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu, Seyrantepe ve Mecidiyeköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairelerde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri, binanın ön tarafından da yangına müdahale ederek vatandaşları kurtarmaya başladı. Evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan çocuklar ve vatandaşlar tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Yangından kurtarılan çocukların etrafa korku dolu gözlerle baktığı görüldü. Binadan kurtarılan bir gencin ise yalın ayak dışarıya çıktığı gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.



"ÇATIYA ÇIKTIK, ÖLECEKTİK"

Yangında mahsur kalan Muhammet Yılmaz, "Binadan dumanlar geldi. Evi birden dumanlar bastı. Ondan sonra çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıktık. Sonra çatıya çıkabildik. Baya bir korktuk, itfaiye bizi kurtardı. Ölecektik, boğazıma duman kaçtı, bayılacak gibi oldum. 4-5 kişiydik" dedi.

Yılmaz'ın annesi ise, "Bir duman geldi, sonra da yukarıya çıktık. İtfaiye kurtardı" ifadelerini kullandı.

(Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık / İHA)