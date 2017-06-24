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Şişli'de helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
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Şişli'de helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi çeşitli bölgelerde özel hareket polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan katıldığı operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi çeşitli bölgelerde özel hareket polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan katıldığı operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.
İstanbul'da son zamanlarda artan uyuşturucu krizi olayları nedeniyle Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve güvenlik bir şekilde geçirilmesi amacıyla Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. İlçe Güvenlik ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kuştepe'de çok sayıda adreste uyuşturucu kullanımı, satımı ve depolandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, öğle vakti özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI, UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda polis ekipleri adreslere girerek arama yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Binalardaki aramalarda şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Bölgede otomatik silahlarla önlem alan ekipler kuş uçurtmadı. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise didik didik arandı.

OPERASYON SONRASI HUZUR UYGULAMASI
Öte yandan, operasyon sonrası ekipler, mahallenin ara sokaklarında "huzur uygulaması" gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri şahısları didik didik aradı. Gözaltına alınan bir şüphelinin üst aramasında ise "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin aramaları sürüyor.
(Doğan Can Cesur/İHA)

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