06.01.2017 03:55 Şişli'de Esrarengiz Ölüm

Şişli'de çöp almaya gelen temizlik işçileri konteyner yanında baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset buldu. Ekiplerin incelemeleri sonucu, kimliği belirlenemeyen cesedin 35'li yaşlarda siyahi, yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde darp izlerinin olduğu öğrenildi. Şişli'de çöp almaya gelen temizlik işçileri konteyner yanında baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset buldu. Ekiplerin incelemeleri sonucu, kimliği belirlenemeyen cesedin 35'li yaşlarda siyahi, yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde darp izlerinin olduğu öğrenildi.



Olay saat 02.30 sıralarında Paşa Mahallesi Poyraz 1 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre çöp almaya gelen temizlik işçileri konteyner yanında baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset buldu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri çöp konteynerin bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonucu kimliği belirlenemeyen cesedin 35'li yaşlarda siyahi ve yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde darp izlerinin olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

