11.02.2017 13:56 Şişli'de elektronik sigara operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Şişli'de bir iş merkezine düzenledikleri operasyonda yurda kaçak yollarla sokulmuş 210 bin TL'lik elektronik sigara ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Şişli'de bir iş merkezine düzenledikleri operasyonda yurda kaçak yollarla sokulmuş 210 bin TL'lik elektronik sigara ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri Şişli'de bir iş merkezine kaçak elektronik sigara satışına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çeşitli markalarda, dolaplara yerleştirilmiş halde 210 bin TL değerinde 926 adet elektronik sigara, 653 adet elektronik sigara likidi, 95 adet elektronik sigara aparatı ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Y.Ş. ve E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.



