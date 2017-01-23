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Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Şişli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şişli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Keskin Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, bir binanın bodrum katında 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Sedat Çolakoğlu hayatını kaybederken, cinayeti işlediği belirtilen İlkay T. ve diğer iki kişi olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, İlkay T.'yi kıskıvrak yakaladı. Sedat Çolakoğlu'nun cesedi ise yapılan incelemelerin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
(Murat Solak /İHA)


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