Şişelerle alarm sistemi kurmuşlar!

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 53 kilo kurumaya bırakılmış kubar esrar ile sera ve açık alana ekili kenevir ele geçirildi. Şahısların herhangi bir baskın ihtimaline karşın evin girişindeki ağaçlara şişeler bağladıkları tespit edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 53 kilo kurumaya bırakılmış kubar esrar ile sera ve açık alana ekili kenevir ele geçirildi. Şahısların herhangi bir baskın ihtimaline karşın evin girişindeki ağaçlara şişeler bağladıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumaklar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Jandarma, M.T., R.T. ve B.T. adlı 3 kardeşin evlerinde yaptığı aramada 53 kilo kurumaya bırakılmış esrar maddesi kenevir, ayrıca seralarda ve açık alanda ekili 2 bin 526 kök kenevir ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda ele geçen 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve bir miktar paraya da el konuldu. Jandarma, şahısların eve gelen birileri olduğunda ses çıkarması için evin girişindeki ağaçlara şişe astığını da tespit etti.

Narkotik köpeği 'Besi'nin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan M.T., R.T. ve B.T. ele geçirilen çuvallara doldurulmuş uyuşturucularla birlikte Serik Adliyesine sevk edildi.

(Sedat Temel / İHA)