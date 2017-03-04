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Sis kaza getirdi: 9 yaralı
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Sis kaza getirdi: 9 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda yoğun sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda yoğun sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa mevkinde fabrikalardan gece mesaisinden çıkan işçileri taşıyan 3 servis aracı ile iki otomobil yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında araçlar kullanılmaz hale gelirken 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan E.Ç, O.U., S.Y., E.Y., İ.D., F.B., Ş.Ç., B.B., E.E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
(Remzi Şimşek/İHA)

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