Sis İstanbul'u sardı

İstanbul, sabah saatlerinde sisli havaya teslim oldu. Boğazı adeta saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul, sabah saatlerinde sisli havaya teslim oldu. Boğazı adeta saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oldu. Özellikle Avrupa yakasında etkisini gösteren sis, güneşin doğmasıyla buharlaşmaya bağlı etkisini daha fazla gösterdi. Sisin etkisiyle güneş çıplak gözle görünür hale geldi. Balıkçılarda bu güzel görüntüler eşliğinde balık tuttu. Bölgesel olarak etkili olan sis araç ve boğaz trafiğini olumsuz etkilemedi. Boğazı adeta saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. (Murat Solak /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.