Sis İstanbul'u sardı

İstanbul, sabah saatlerinde sisli havaya teslim oldu. Boğazı adeta saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul, sabah saatlerinde sisli havaya teslim oldu. Boğazı adeta saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oldu. Özellikle Avrupa yakasında etkisini gösteren sis, güneşin doğmasıyla buharlaşmaya bağlı etkisini daha fazla gösterdi. Sisin etkisiyle güneş çıplak gözle görünür hale geldi. Balıkçılarda bu güzel görüntüler eşliğinde balık tuttu. Bölgesel olarak etkili olan sis araç ve boğaz trafiğini olumsuz etkilemedi. Boğazı adeta saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(Murat Solak /İHA)