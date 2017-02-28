Sis deniz ulaşımını vurdu

Çanakkale'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Bazı feribot seferleri de sis nedeniyle aksadı.

Çanakkale'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Bazı feribot seferleri de sis nedeniyle aksadı.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini artırdı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Sis nedeniyle feribot seferleri de zaman zaman aksadı. Gece ara verilen Çanakkale - Kilitbahir ve Çanakkale - Eceabat hattında feribot seferi kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

Sis, kent merkezinde de etkili oldu. Karayolunda trafiğin aksamaması için ekipler önlem aldı.

(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel / İHA)