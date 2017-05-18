Şirvan'daki maden faciası davasında karar

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 16 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 13 şüphelinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 16 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 13 şüphelinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'si tutuklu 13 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar, faciada hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve her iki tarafın avukatları hazır bulundu. Duruşmada, sanıkların savunmaları alındı. Olayın tamamıyla önlenemez nitelikte olup, aşırı yağışlardan dolayı doğal bir afetten kaynaklandığı iddia edilerek, sanıkların tahliyeleri talep edildi. Mahkeme heyeti, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklardan, işletmenin başmühendisi Selman Kazak, daimi nezaretçileri Bayram Kayar, Mehmet Kezer ve Serkan Gürühan, işletmenin şantiye şefi Kadir Yıldırım, iş güvenliği uzmanı Servet Keklik ve vardiya müdürü Mehmet Oğuz'un "tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurularak" serbest bırakılmalarına karar verildi. Duruşma Kasım ayına ertelendi.

Şirvan'da 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelan sonucu bir maden ocağında toprak altında kalan Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, Reşit Can, Savaş Kızılkan, Sedat Bulut, Şefik Tuncer, Yavuz Yıldız, Abdurrahman Sönmezsoy, İsmail Tekin, Abdulbaki Aydın, Mahmut Batumak, İbrahim Kılınç, Kerem Arat, Bedrettin Caylı ve Halil Başer adlı işçiler hayatını kaybetmişti.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)