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Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
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Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor

Aktif siyasette son döneminin olduğunu söyleyen Sırrı Süreyya Önder, siyaseti sinemayla devam ettireceğini ifade etti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, siyasi geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

SİYASETİ BIRAKIYORUM

Birgün'e konuşan Önder, aktif siyasette son döneminin olduğunu, siyaseti sinemayla devam ettireceğini söyledi.

"BİTİRDİĞİM 3 SENARYOM VAR"

Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi; “Aktif siyasette son dönemim. Siyaseti sinemayla devam ettireceğim. Bitirdiğim üç senaryom var. Politik film alanında bu birikimle önemli üretimler yapabilmeyi ümit ediyorum.”

"SİYASETİN BANA KAZANDIRDIĞI EN ÖNEMLİ ŞEY..."

HDP'li Önder, açıklamalarına şöyle devam etti: "Siyaset, hayatımın hep büyük parçası oldu fakat parlamenter siyasetin bana kazandırdığı en önemli şey, Kürt halkıyla, Kürt siyasal mücadelesiyle daha yakından tanışmış olmaktı.

Bu, hayatımın beni en çok geliştiren ve en onurlu dönemi oldu. Çünkü Kürt halkı büyük acıların ve kavgaların içinden geçerek, sistemin dışında kendini var etmek için yan yana durarak, bugünkü dünyada pek az halka nasip olan bir erdemlilik yaratmış.

Bu Özellikle Kürt yoksullarının itiraz bilinci, yaşamı paylaşma ve örgütleme biçimleri, gelecek umutları bana büyük bir inanç, yeni bir motivasyon aşıladı. En büyük zenginliğimdir, Kürt Halkına borçluyum."

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