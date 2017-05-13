Sırrı 150 yıllık mayasında

Sağlıklı beslenme uzmanlarının tavsiye ettiği ekşi mayalı ekmeğin sırrını Giresun'da bir fırın dededen toruna sürdürüyor.

Sağlıklı beslenme uzmanlarının tavsiye ettiği ekşi mayalı ekmeğin sırrını Giresun'da bir fırın dededen toruna sürdürüyor.

Haftada sadece bir gün yapılan ekmekte yüzyılı aşkın süre gelen ekşi maya kullanılıyor. Mayanın yanı sıra yapımı da ayrı bir özelliğe sahip olan ekmek taş fırında odun ateşinde pişiriliyor ve bir ay boyunca bayatlamayarak tazeliğini koruyabiliyor. Yörede "sulu somun" olarak bilinen ekmek il dışına ise siparişle satılıyor.



YÜZYILLIK EKŞİ MAYA İLE YAPILAN EKMEK

Giresun'un Keşap ilçesinde babasından devraldığı mesleği oğlu ile devam ettiren Mehmet Atlı yaptıkları ekmeğin en büyük özelliğinin mayası olduğunu söyledi. Kullandıkları mayanın neredeyse 150 yılı aşkın süredir süre gelen ekşi maya olduğunu ifade eden Fırıncı Mehmet Atlı "Bu mesleği ben babamdan öğrendim ama dedem de bu mesleği yapıyordu. Sulu somun olarak bilinen ekmeği haftada bir gün yapıyoruz ve bir hafta boyunca satıyoruz. Başka ekmekler gibi bir günde bayatlamıyor. Neredeyse bir ay boyunca tazeliğini koruyor. Taş fırında odun ateşinde pişirdiğimiz ekmeğin hamurunda kullandığımız maya ise dedemden bugüne sürdürüle gelen ekşi mayadır. Mayayı mayalanan hamurdan hamura aktara aktara bu güne kadar ulaşmıştır" dedi.



ELDE YOĞRULUP, TAŞ FIRINDA PİŞİRİLİYOR

Ekmeğin ekşi maya ve taş fırında odun ateşinde yapılması kadar yoğrulmasının da ayrı bir özelliği olduğunu ifade eden Atlı "Ekmeğin sulu somun olmasının adı aslında yoğrulmasından geliyor. Elbette ki bütün ekmek hamurları su ile yoğruluyor. Ancak bu ekmek makinada yoğrulmasının ardından bir de elde yoğrulmaktadır. Ekmek hamuru el ile uzun süre yumruklayarak iyice suyun hamur içerisinde karışımını sağlayana kadar yoğrulur. Bu nedenledir ki diğer ekmek içleri suya soktuğumuzda sünger gibi şişer bu ekmek ise şişmez. Çünkü iyice suya doymuştur" diye konuştu.



HAFTADA BİR YAPILIYOR, SİPARİŞLE SATILIYOR

Dededen toruna bu mesleği sürdüren Ayhan Atlı ise ekmeği sadece Giresun'da değil il dışına da gönderdiklerini söyledi. Ekmeği gönderdikleri kişiler arasında çok sayıda sağlıklı beslenme uzmanı da bulunduğunu kaydeden Atlı "Giresun'da 'Sulu somun' olarak bilinen bu ekmeği yapan tek fırın olmamıza rağmen haftada bir gün yapıyoruz. Çünkü yapımı oldukça zor. Önce makinada sonra elde yoğurmak zorundayız. Diğer ekmek fiyatları ne ise aynı fiyattan satıyoruz. Bizim ekmek belirli bir kalıpta olmadığı için göz kararı yapıyoruz ve en az 7-8 kilo ağırlığında oluyor. Ancak satarken müşterinin isteğine göre kesip tartarak satıyoruz. Sadece Giresun'a değil il dışında da her hafta sipariş verip isteyenlere de kargo ile otobüs ile gönderiyoruz. Gönderdiklerimiz arasında beslenme uzmanları da var, doktorlarda var. Çünkü yaptığımız ekmek uzmanların da tavsiye ettiği ekşi mayalı ve taş fırın ekmeğidir" şeklinde konuştu.

(Ahmet Bilge / İHA)