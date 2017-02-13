13.02.2017 14:50 Sırplar Kosova'da savaş istemiyor

Sırbistan'da Belgrad merkezli bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anket, Sırbistan halkının büyük oranda Kosova'da savaşa karşı olduğunu ortaya koydu. Sırbistan'da Belgrad merkezli bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anket, Sırbistan halkının büyük oranda Kosova'da savaşa karşı olduğunu ortaya koydu.

Belgrad Güvenlik Politikası Merkezi tarafından yapılan anket, Sırbistan'da halkın yüzde 73'ünün gerginliğin tırmandığı Kosova'da bir savaşa karşı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 17'si çekimser kalırken, yüzde 10'u ise savaşın gerekli olduğunu beyan etti.

Sırbistan'da yayın yapan 'Blic' gazetesi tarafından sonuçları bugün yayınlanan ankete göre Kosova için savaş seçeneği Sırp Radikal Partisi (SRS) gibi aşırı sağ partilerin seçmenleri arasında dahi destek görmedi.

Anket, Norveç Dışişleri Bakanlığının desteğiyle 26 Aralık ve 14 Ocak tarihleri arasında 1403 kişiyle yapılan mülakatlarla gerçekleştirildi.

(İbrahim Aydoğan / İHA)

