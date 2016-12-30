30.12.2016 10:36 SİROMA projesi toplantıları tamamlandı

Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SİROMA) projesi kapsamında yapılan eğitimlerin 2. ve 3'üncüsü tamamlandı. Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SİROMA) projesi kapsamında yapılan eğitimlerin 2. ve 3'üncüsü tamamlandı.



Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde SİROMA projesi kapsamında yapılan eğitimlerin 2. ve 3'üncüsü Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamlandı. Projeye Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinden toplam 60 öğretmen ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden toplam 60 kişi katılarak eğitim aldılar.



Proje kapsamında eğitimleri 13 Kasım İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bahar Devlet Kağan ile Malkara Erenler İlkokulu Rehber Öğretmeni Buse Sarıoğlu verdi.

