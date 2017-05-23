Şırnaklı Arjin yardım bekliyor

Şırnak'ta akciğer yetmezliği ile kistik fibrozis hastalığı olan ve yaşamının büyük bir bölümünü makineye bağlı geçiren 2 yaşındaki Arjin Nehir Özbey, yardım bekliyor.

Şırnak'ta akciğer yetmezliği ile kistik fibrozis hastalığı olan ve yaşamının büyük bir bölümünü makineye bağlı geçiren 2 yaşındaki Arjin Nehir Özbey, yardım bekliyor.

Merkez Şehri Nuh Mahallesi'nde ikamet eden Leyla Özbey'in 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Arjin Nehir, akciğer yetmezliği ve kistik fibrozis hastalığıyla dünyaya geldi. 2 odalı, küçük ve rutubetli bir evde yaşayan ailenin küçük kızı, haftanın 2-3 gününü hastanede, hayatının büyük bir bölümünü de makineye bağlı olarak geçiriyor. Gündelik işlerde çalışan baba, her gün iş bulamazken, aile çocuklarının tedavi edilmesini ve rutubetsiz bir eve taşınmayı istiyor.

Anne Leyla Özbey, maddi durumları iyi olmadığı için rutubetsiz bir eve taşınamadıklarını ve bu yüzden küçük Arjin'in hastalığının kötüye gittiğini belirtti. Devletten aldıkları bakıcı parası ve eşinin yaptığı gündelik iş ile birlikte geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Özbey, bazı günler okula giden çocuklarına kalem bile alamadığını söyledi. Arjin için daha yaşanılır bir eve taşınmak istediklerini ifade eden Özbey, "Gücüm yetmiyor ilaçları almaya. Çocuğum mağdur, ben bir gün evdeyim on gün hastanelerdeyim. Çocuğum için aldığımız bu makineleri görüyorsunuz. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuğumun ilaçlarını eczaneden borç alıyorum. Eşim sonra gidip parasını veriyor. Eşim bir gün çalışıyor 10 gün çalışmıyor. Gündelik işlerde çalışıyor. O yüzden çok zorlanıyoruz. Çocuklarımı okula gönderiyorum. Bazen günde 1 TL bile olmuyor ki çocuklara kalem veya silgi parası vereyim" dedi.

Yetkililer ise aileye bakıcı ücreti verildiğini belirterek, durumlarını değerlendirileceğini kaydetti.

(Melih Yiğit / İHA)