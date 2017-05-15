Şırnak Uludere'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Uludere'de terörist unsurlarınca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda bir askerin yaralandığını, saldırının ardından çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Uludere'de terörist unsurlarınca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda bir askerin yaralandığını, saldırının ardından çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2017 tarihinde saat 16.30 sularında Şırnak ili Uludere ilçesi Nezirkırna Tepe bölgesinde bulunan 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulduğu, tanksavar silahı ile yapılan atış sonrasında bir askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralı askerin tedavi maksadıyla derhal hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Müteakiben çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)