Şırnak'tan acı haber

Şırnak'ta 15 Mayıs tarihinde PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şırnak'ta 15 Mayıs tarihinde PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Osmaniye merkeze bağlı Sakızgediği köyünde ikamet eden şehit Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz'ın (30) annesi Eşe ve babası Celal Yılmaz, oğullarının yaralandığını öğrenerek gittikleri Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu haberini aldı. Şehit haberinin alınmasının ardından şehidin yakınları ve komşuları, şehidin babaevine akın etti. Burada şehidin amcası ve kardeşi taziyeleri kabul etti. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

Özlem Yılmaz ile evli olan 1 çocuk babası şehit Oğuzhan Yılmaz, yarın Osmaniye merkeze bağlı Sakızgediği köyünde toprağa verilecek. Şırnak'ta 15 Mayıs tarihinde meydana gelen saldırıda 2 uzman çavuş ve 1 er yaralanmıştı.

(Kasım Karadağ / İHA)