Şırnak'tan acı haber: 3 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburu'na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gerçekli Köyü Kapılı Mezrası kırsalında barındıkları tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait 8 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfek, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan operasyonla bölücü terör örgütünün sözde Akdağ grubunun tamamının imha olduğu değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde terör ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.