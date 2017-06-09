Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Şırnak'ın Balveren beldesinde Milli Karakolu üst bölgesine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından yaşanan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Şırnak'ın Balveren beldesinde Milli Karakolu üst bölgesine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından yaşanan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Şırnak-Uludere yolu üzerinde bulunan Balveren beldesindeki Milli Karakolu üst bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından üst bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Atak helikopterlerin hava desteği verdiği operasyon sürüyor. (Melih Yiğit /İHA)
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