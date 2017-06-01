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Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
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Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı

ŞIRNAK'da 13 askerin şehit düştüğü helikopter kazasına ilişkin açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'yla ilgili önemli bir noktaya dikkat çekti.

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde askerleri taşıyan Cougar tipi helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılıp düşmesinin ardından helikopterin neden alçak uçuş yaptığı sorusu akıllara gelmişti.

Helikopter kazası ile ilgili konuşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Terör örgütlerinin eline ağır silahların geçmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri taktik uçuşlar yapmaya başladı. Yatayda alçak uçuş yapıyor" dedi.

CNN Türk'ün canlı yayınına katılan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Ağar şunları söyledi:

"Terör örgütlerinin eline ağır silahların geçmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri taktik uçuşlar yapmaya başladı. Yatayda alçak uçuş yapıyor. Bu da araziye bağlı olarak bir anda yükselmeye ve alçalmaya yol açabiliyor. Buradan okunması gerektiğini düşünüyorum.

Ellerinde çok ciddi bir patlayıcı yükü var. Sofistike silahlardan bahsediyoruz. Bakıyorsunuz tank savar top çıkıyor. 2 km menzilli tank savarlar var. Bunlar mücadeleye yansıyor. Yeni tedbirler almaya zorluyor."

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