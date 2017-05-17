Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Şırnak'ın Gabar Bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Adıyamanlı Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan şehit oldu.

Şırnak'ın Gabar Bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Adıyamanlı Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan şehit oldu.

Önceki gün Şırnak'ın Gabar bölgesinde icra edilen operasyonda terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe nüfusuna kayıtlı Tankçı Uzan Çavuş Musa Vuruşkan (43) ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Uzman Çavuş Vuruşkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin cenazesinin bugün Adıyaman'a getirileceği ve Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyünde defnedileceği öğrenildi.

(Ahmet Arslantaş/İHA)