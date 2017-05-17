'Şırnak'ta yaralanan asker GATA'da şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "15 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak Akçay, Görmeç Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü Ankara Gülhane Araştırma ve Eğitim Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Mayıs 2017 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

