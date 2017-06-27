Şırnak'ta üs bölgesine saldırı: 3 asker yaralı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce üs bölgesine uzun namlulu silah ve roketatarlarla yapılan saldırıda, 1'i ağır olmak üzere 3 asker yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce üs bölgesine uzun namlulu silah ve roketatarlarla yapılan saldırıda, 1'i ağır olmak üzere 3 asker yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Balveren Beldesi'nde bulunan Milli Tabur Komutanlığının Namaz Dağı'nda bulunan Elmalı üs bölgesine, bir grup PKK'lı terörist tarafından saat 16.00 sıralarında uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, saldırının ardından çatışma çıktı. Çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak bölgeden kaçmasıyla sona ererken, kaçış güzergahları havanlarla vuruldu. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(Melih Yiğit / İHA)