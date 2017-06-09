Şırnak’ta üs bölgesine PKK saldırısı: 2 şehit, 3 yaralı

Şırnak'ın Balveren beldesi Milli Karakolu üst bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.
Şırnak'ın Balveren beldesinde Milli Karakolu üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
2 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI
Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
OPERASYON BAŞLATILDI, ATAK HELİKOPTERLERİ HAVALANDI
Çatışmanın ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Atak helikopterlerin hava desteği verdiği operasyon sürüyor.