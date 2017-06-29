Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı EYP'ler imha edildi
Şırnak Valiliği, Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkaya köyü civarında teröristlerin yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı düzeneğinin güvenlik kuvvetleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Şırnak Valiliği, Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkaya köyü civarında teröristlerin yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı düzeneğinin güvenlik kuvvetleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkaya köyü arasında, bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından yola döşenmiş vaziyette iki adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. (Melih Yiğit /İHA)
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