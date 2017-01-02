Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şırnak'ta sular akmaya başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şırnak'ta sular akmaya başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi'nin talebi üzerine Şırnak'a yardım eli uzattı. Hizmet araçları ve iş makineleri ile Şırnak'a giden Büyükşehir ekipleri, ilçenin en önemli sıkıntısı olan içme suyu sorununu gece gündüz çalışarak çözdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi'nin talebi üzerine Şırnak'a yardım eli uzattı. Hizmet araçları ve iş makineleri ile Şırnak'a giden Büyükşehir ekipleri, ilçenin en önemli sıkıntısı olan içme suyu sorununu gece gündüz çalışarak çözdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, aksayan belediyecilik hizmetleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Aynı zamanda Şırnak Belediyesi'ne Kayyum Danışmanı olarak atanan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75'inci maddesine 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 11. Madde gereği Şırnak'a yardım elini uzattı. Türel, Şırnak'a bölge halkının hizmetinde kullanılmak üzere geçici olarak, tam teçhizatlı itfaiye aracı, kepçe, paletli ekskavatör, çok amaçlı arozöz kamyon, damperli kamyon ve otobüs gönderdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Şırnak'a kendi atölyelerinde imal ettiği 172 adet döküm ayaklı kent mobilyası, 5 takım spor aletleri grubu, 2 takım engelli spor aletleri grubu yardımında bulundu.

Su verilmeye başlandı

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden 10 kişilik uzman bir ekip de Şırnak'ın en büyük sıkıntısı olan içme suyu sorununu çözmek için kente gitti. ASAT ekipleri, zorlu arazi şartları, aşırı soğuk, kar ve tipiye rağmen kente su getirmek için yoğun bir çalışma içine girdi. ASAT ekiplerinin özverili çalışmasıyla Şırnak'a su verilmeye başlandı. Ekipler, yıkık durumdaki kentte şebeke kaçağı sorununu çözmek için de çalışma yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, kentin bozulan yolları ve kaldırımlarını da onarıyor.

Zorlu şartlarda özverili çalışma

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, yardım için Büyükşehir Belediye Bakanı Menderes Türel'e teşekkür ederek, şunları söyledi: "Antalya'dan gönderilen kepçe, ekskavatör, otobüs, kamyon, arasöz ve itfaiye aracı kentimize ulaştı. Bunun dışında gönderilen oyun grupları, oturma bankları, spor aletleri ve engelli spor malzemelerinin kurulumunu yapıyoruz. Bizim için en önemlisi, Şırnak'taki su sorunu çözmek üzere bir ekip burada. 10 kişilik ekip çok yoğun bir çalışma yürütüyorlar. İçme suyu şu an Şırnak'ın en büyük sıkıntısı. Arkadaşlar Şırnak'ın zor şartlarında araziye çıktılar. Belediye'den getirdikleri ekipman, araç gereçlerle özverili bir çalışma yürütüyorlar. Şırnak'ın sarp kayalıklarında, kar kış demeden bizler için çalışıyorlar. Onların sayesinde Şırnak'a su vermeye başladık. Kentte yıkım oranı çok yüksek olduğu için şebeke hattında büyük kaçaklar var. Dağıtımda büyük bir problem yaşıyoruz. Kayıp-kaçağı önlemek için de ayrıca bir çalışma yapıyorlar."

Örnek kardeşlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini almanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Turan Bedirhanoğlu, "Başkan Menderes Türel, şu ana kadar diğer kardeş belediyelere örnek olacak bir kardeşlik sergiliyor burada. Danışman olarak hem en zor belediyeyi aldı, hem de bu anlamda gerçekten ciddi destekler sağladı. Araç parkımıza yeni araçlar gönderecekler. Birkaç yıllık yeni araçlar bunlar. Hükümetimizin de bize ciddi desteği söz konusu. Ciddi yatırımlar yaptık. İçme suyu, kanalizasyon, şehir içi yollarının ihalelerini tamamladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonundan yararlanacağız, belediyeciliği onlardan öğrenip halka hizmet olarak yansıtacağız" diye konuştu.

Türel bizim için büyük şans

Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, duygularını şu şekilde ifade etti: "Menderes Türel'in Şırnak'a danışman olarak görevlendirilmesi, terör örgütü tarafından yıkılmış, talan edilmiş bir şehrin ona emanet edilmesi bizim için büyük bir şanstır. Sayın Türel'in Türkiye'nin en çalışkan ve başarılı belediye başkanlarından olduğunu biliyoruz. Cizre'den Şırnak'a geçiş yaparken başkanımızın gönderdiği otobüsü gördüm, halkımızın bir kısmı geri dönüş yapıyor. Öğrencilerimizin, kadınlarımızın o otobüse binmesi beni çok mutlu etti, gurur duyduk. Her alanda başkanımız buraya sevgi ve gönül elini uzattı. Dün kendisi ile de bizzat görüştüm. Ne istiyorsanız biz hazırız dediler. Hizmetleri geliyor, kendisini de bekliyoruz. Halkımız çok mutlu, özellikle biz kadınlar olarak çok mutluyuz."

AK Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan da "Antalya'dan gelen ekiplerden Allah razı olsun. Ciddi bir gayret içerisindeler. Su ve kanalizasyon hizmetlerinin ihalesi yapıldı ancak teknik ve uzman personele ihtiyacımız var. Bu anlamda büyük destekleri var. Teşekkür ediyoruz" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sahte polis sert kayaya çarptı
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sahte polis sert kayaya çarptı
Sahte polis sert kayaya çarptı
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Bandırma'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Bandırma'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Kazada ağır yaralanan liseli kız hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan liseli kız hayatını kaybetti
Şırnak'ta sular akmaya başladı
Şırnak'ta sular akmaya başladı
Bolvadin'den, Halep'e 7 TIR dolusu yardım gönderildi
Bolvadin'den, Halep'e 7 TIR dolusu yardım gönderildi
Manisa'da 2017'nin ilk umre kafilesi uğurlandı
Manisa'da 2017'nin ilk umre kafilesi uğurlandı
2 katlı ahşap evin küle döndüğü yangında felçli ev sahibi hayatını kaybetti
2 katlı ahşap evin küle döndüğü yangında felçli ev sahibi hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English