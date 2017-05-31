Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü

ASKERİ HELİKOPTER YÜKSEK GERİLİM HATTINA ÇARPTI
Uludere ilçesi Şenoba beldesinden Şırnak il merkezine gitmek üzere havalanan Cooger tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra saat 19.40 sıralarında yüksek gerilim hattına takılarak düştü.
13 ASKER ŞEHİT OLDU
İrtibatın kesildiği askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptığı ve 13 askerin şehit olduğu bildirildi.
ŞIRNAK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür. Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.