Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Namaz Dağı'nda bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirdi.
Şırnak Namaz Dağı'nda bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Namaz Dağı güneyi bölgesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce operasyon yapılmıştır. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü tarafından bir bidon içerisine gizlenmiş 1 adet AK-47 Kaleşnikof tüfeği, 6 adet roket mühimmatı ve 6 adet sevk fişeği, 10 adet el bombası, 790 adet 7.62 milimetrelik fişek, 3 adet Kaleşnikof şarjörü, 27 adet 5.56'lık fişek mühimmatı, 21 adet 7.62'lik fişek ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
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