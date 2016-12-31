31.12.2016 22:32 Şırnak'ta polisler yeni yıla görev başında giriyor

Şırnak polisi, vatandaşların güveni ve huzuru için yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyor. Şırnak polisi, vatandaşların güveni ve huzuru için yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyor.



Şırnak polisi vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için Şırnak-Siirt, Şırnak Hakkari ve Şırnak-Cizre karayollarında güvenlik önlemlerini arttırdı. Güvenlik güçleri, Şırnak-Siirt çevreyolunda bulunan Namaz Dağı mevkisinde vatandaşların güvenliği için zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Yeni yıla görev başında giren polis ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için nöbet tuttuklarını ve bu durumdan şikayetçi olmadıklarını belirttiler.



Güvenlik mensuplarını ziyaret eden Şırnak Gazeteciler Cemiyeti, polis memurlarının yeni yılını kutladı. Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner ve Şırnak'ta görev yapan basın mensupları, güvenlik güçlerinin ne kadar zor koşullarda görev yaptığını görüntülemek ve yeni yıllarını kutlamak üzere güvenlik noktalarını ziyaret ettiler. Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner, "İlimizde huzur ve asayişin sağlanabilmesi için 8 ay süren bir sokağa çıkma yasağı uygulandı ve yasak hala da kısmi olarak devam ediyor. Asayişin sağlanmasında güvenlik güçleri büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiler. Bizler basın mensupları ve Cemiyet olarak güvenlik güçlerimizin yanındayız. Güvenlik güçlerimize bir nebze de olsa moral verebilmek için yeni yılın ilk saatlerine doğru kendilerini ziyaret edip, yeni yıllarını kutladık. Her biri ülkemizin ayrı bir köşesinden ilimize gelen güvenlik güçlerimizin ortak gayesi hiç kuşkusuz asayiş ve güveni sağlamak, halkın huzurunu tahsis etmektir. Çoğu ailesi ve sevdiklerinden ayrı yeni bir yıla girecek olan polis memurları ile yeni yılı kutlamak istedik. Tüm güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutlar, gösterdikleri üstün çabadan ötürü hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

