Şırnak'ta patlama: 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçlerinin arama çalışması yaptığı sırada, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçlerinin arama çalışması yaptığı sırada, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
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