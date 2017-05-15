Şırnak'ta patlama: 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçlerinin arama çalışması yaptığı sırada, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçlerinin arama çalışması yaptığı sırada, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

