Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralı

Şırnak'ta 2 çocuk, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta 2 çocuk, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde oynayan E.B. (8) ve V.B. (7) adlı kardeşler yerde buldukları cismi evlerinin avlusuna getirdi. Cisim, burada çocukların elinde patladı. Patlamada iki kardeş de yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Melih Yiğit / İHA)