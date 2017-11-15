15.11.2017 08:21 Şırnak'ta hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 14 Kasım 2017 tarihinde icra edilen hava harekatı sonucunda; 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

(Caner Ünver / İHA)

