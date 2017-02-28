Şırnak'ta ele geçirildi!

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 417 bin 518 TL olan kaçak sigara, akaryakıt, cep telefonu ve çay ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 417 bin 518 TL olan kaçak sigara, akaryakıt, cep telefonu ve çay ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, 1 Ocak-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda kaçağa büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda, toplam piyasa değeri 6 milyon 417 bin 518 TL olan 918 bin 672 paket kaçak sigara, 2 bin 720 adet cep telefonu, bin 391 kilogram çay ve 2 bin 230 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu suçlarda kullanılan araçlara 37 bin 747 TL trafik cezası kesilirken, 134 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

(Melih Yiğit / İHA)