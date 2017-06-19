Şırnak'ta çatışma

Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi ile Akduman köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırılırken bölgede sıcak temasın devam ettiği belirtildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.

(Melih Yiğit /İHA)