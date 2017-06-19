Şırnak'ta çatışma

Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu yaralandı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi ile Akduman köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırılırken bölgede sıcak temasın devam ettiği belirtildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor. (Melih Yiğit /İHA)
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